Англия

Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович был дисквалифицирован на три матча за инцидент в матче с Борнмутом (1:1).

Златан Ибрагимович был дисквалифицирован на три матча Футбольной Ассоциацией. Причиной такого решения послужил инцидент во время матча чемпионата Англии против Борнмута (1:1).

Шведский нападающий ударил локтем защитника Борнмута Тайрона Мингса, который ранее наступил бутсой на голову Ибрагимовича.

"Златан Ибрагимович был дисквалифицирован на три матча. Игрок признал обвинения ФА и наказание немедленно вступило в силу", — гласит заявление ФА.

"Причиной послужил инцидент на 44-ой минуте матча между Манчестер Юнайтед и Борнмутом. Официальные лица матча не заметили эпизод, однако он был зафиксирован на видео".

Таким образом, Ибрагимович пропустит матч 1/4 финала Кубка Англии против Челси и два матча чемпионата — против Миддлсбро и Вест Бромвича.