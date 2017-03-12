Англия

Лестер официально подтвердил назначение Крейга Шекспира на должность менеджера до конца сезона 2016/17.

Шекспир временно выполнял обязанности главного тренера после отставки Клаудио Раньери в феврале.

53-летний Шекспир присоединился к тренерскому штабу Лестера еще в 2008 году, и для него это будет первый опыт работы менеджером.

Лестер выиграл оба матча под его руководством: против Ливерпуля и Халл Сити с одинаковым счетом 3:1.

На данный момент Лисы располагаются на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги на расстоянии трех очков над зоной вылета.