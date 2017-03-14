Англия

Нападающий Ромелу Лукаку сообщил руководству Эвертону, что он не станет подписывать новый контракт.

Во вторник вечером Ромелу Лукаку встретился с руководством Эвертона и сообщил им о своем решении не подписывать новый контракт.

Переговоры между сторонами велись несколько месяцев, а агент бельгийца Мино Райола неоднократно заявлял, что Лукаку поставит свою подпись под новым контрактом, который сделал бы его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Тем не менее, после матча против Вест Бромвича нападающий неожиданно заявил, что он не думает о подписании нового контракта.

Как сообщает Liverpool Echo, дело вовсе не в деньгах, и Лукаку отклонил предложение Эвертона с зарплатой в 140 тыс. фунтов в неделю, поскольку хочет играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Действующий контракт Лукаку с Эвертоном истекает летом 2019 года.