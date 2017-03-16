Англия

Ведущий борьбу за выживание в Премьер-лиге Миддлсбро объявил об отставке своего тренера Айтора Каранки.

Слухи о возможном увольнении Айтора Каранки из Миддлсбро ходили уже давно. Как сообщал Sky Sport, его судьба должна была решиться в зависимости от итогов поединка Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед.

Однако руководство Миддлсбро не стало ждать так долго, и официально объявило об отставке испанца за 72 часа до встречи с МЮ.

Каранка возглавил Боро в ноябре 2013 года, когда команда выступала в Чемпионшипе. В августе 2015 года подписал с Миддлсбро новый контракт на 4 года. Однако последние результаты в чемпионате Англии категорически не устраивают руководство. В настоящий момент Боро занимает предпоследнее место в турнирной таблице с отставанием от спасительного 17-го места в 3 очка.

Исполнять обязанности главного тренера Миддлсбро будет ассистент Каранки Стив Эгню.