Англия

Нападающий Лестера Джейми Варди опроверг слухи о том, что футболисты Лис выступали за увольнение Клаудио Раньери и признался, что некоторые фанаты жестко отреагировали на отставку итальянца.

Раньери завоевал для Лестера первый титул АПЛ в невероятном сезоне 2015-2016, но спустя меньше, когда результаты команды резко упали, был уволен. Варди настаивает, что несмотря на слухи, он, как и все другие футболисты команды к отставке Клаудио никакого отношения не имеет.

Также форвард национальной сборной Англии поведал, что получает угрозы от фанатов, разгневанных отставкой специалиста.

"Нам было выдвинуто много ложных обвинений, но футболисты команды ничего такого не делали", — сказал Джейми.



"Читал как-то историю о том, что я участвовал в заговоре после матча против Севильи, но на самом деле я три часа проходил допинг-контроль".

"Люди быстро подхватили эту историю и я начал получать угрозы. Угрожают моей семье и детям. Честно говоря, я получаю угрозы смерти каждую неделю".

Отметим, что после того увольнения Раньери результаты Лис резко улучшились. Помимо того, что команда выиграли три матча в чемпионате подряд, Лестер еще и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с Атлетико.