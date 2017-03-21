Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Фил Джонс не поможет сборной Англии в поединке против Германии.

Сегодня (21 марта) Джонс получил повреждение на тренировке сборной. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что защитник отправился в расположение Манчестер Юнайтед.

Таким образом, Фил не сыграет в товарищеском матче против Германии в Дортмунде. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не намерен вызывать замену для Джонса.

Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг также не принимал участия в сегодняшней тренировке Трех Львов. Футболист восстанавливается по личной программе после игры с Ливерпулем (1:1) и его состояние не вызывает никаких беспокойств.

Матч Германия – Англия состоится 22 марта. Начало – в 21.45 по киевскому времени.