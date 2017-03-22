Англия

Манчестер Сити намерен серьезно потратиться ради приобретения вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы, уверяет издание Sky Sport Italia.

Перед началом нынешнего сезона Ман Сити покинул многолетний страж ворот Джо Харт. Прибывший на его место Клаудио Браво не сумел проявить себя в Англии, отметившись лишь многочисленными ошибками. Также тренерский штаб не возлагает особых надежд и на многолетнего дублера Харта Вилли Кабальеро.

По информации Sky Sport Italia, 18-летний Доннарумма рассматривается боссами Ман Сити в качестве идеального кандидата на усиление команды.

Издание утверждает, что Голубая Луна предложит за Джанлуиджи от 120 до 150 миллионов евро летом.

Стоит отметить, что агентом вратаря является Мино Райола, который прошлым летом организовал трансфер Поля Погба из Ювентуса в Манчестер Юнайтед за 104 млн евро.

Сам Доннарумма ранее неоднократно высказывал желание остаться в Милане.

Многое будет зависеть от того, как завершится сделка по продаже милана китайским инвесторам. Из-за неопределенности вокруг этого вопроса переговоры с Доннаруммой по новому контракту пока что были приостановлены.