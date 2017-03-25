Англия

Колумбийский полузащитник Реала Хамес Родригес имеет различные варианты продолжения карьеры.

Манчестер Юнайтед присоединился к числу клубов, претендующих на полузащитника Реала Хамеса Родригеса.

Колумбийский футболист не доволен своим положением в Реале и готов сменить клуб летом. Главной претензией Хамеса является малое количество игрового времени.

В руководстве Реала считают, что могли бы продать игрока за те же деньги, что и купили — 60 миллионов фунтов. В Манчестер Юнайтед готовы заплатить требуемую сумму.

Жозе Моуриньо считает, что Хамес Родригес помог бы Манчестеру в борьбе за чемпионский титул и поддерживает этот трансфер. Но при этом на игрока претендуют еще и ПСЖ с Баварией, которые также могут летом попытаться подписать колумбийца.