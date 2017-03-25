Колумбийский полузащитник Реала Хамес Родригес имеет различные варианты продолжения карьеры.
Хамес может перейти в МЮ, Getty Images
25 марта 2017, 17:30
Манчестер Юнайтед присоединился к числу клубов, претендующих на полузащитника Реала Хамеса Родригеса.
Колумбийский футболист не доволен своим положением в Реале и готов сменить клуб летом. Главной претензией Хамеса является малое количество игрового времени.
В руководстве Реала считают, что могли бы продать игрока за те же деньги, что и купили — 60 миллионов фунтов. В Манчестер Юнайтед готовы заплатить требуемую сумму.
Жозе Моуриньо считает, что Хамес Родригес помог бы Манчестеру в борьбе за чемпионский титул и поддерживает этот трансфер. Но при этом на игрока претендуют еще и ПСЖ с Баварией, которые также могут летом попытаться подписать колумбийца.