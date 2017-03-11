Главный тренер Баварии Карло Анчелотти заинтересован в услугах своего бывшего подопечного по Реалу Хамеса Родригеса.
Хамес Родригес, Getty Images
11 марта 2017, 09:00
В нынешнем сезоне Хамес не является игроком основы мадридцев, что не очень устраивает колумбийца.
Marca утверждает, что Бавария намерена воспользоваться ситуацией и попытается приобрести хавбека летом. В этом трансфере заинтересован лично главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, который работал с колумбийцем в Реале.
В нынешнем сезоне на счету Хамеса лишь 13 матчей в Ла Лиге (6 — со стартовых минут) из 25 возможных. За это время Родригес успел отметиться 2 голами и 5 результативными передачами.