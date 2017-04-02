Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес может стать игроком Ливерпуля.
Ливерпуль интересуется Хамесом, Getty Images
02 апреля 2017, 16:22
Хамес Родригес твердо намерен покинуть мадридский Реал по окончании сезона и перейти в клуб, который готов ему гарантировать стабильное место в основе.
К числу многочисленных претендентов на колумбийца присоединился и Ливерпуль. Сообщается, что мерсисайдцы опережают Челси, Арсенал и Манчестер Сити в гонке за футболиста.
Сам Реал оценивает игрока в 58 миллионов евро. Также руководство рассматривает варианты замены Хамеса. Как сообщает Don Balon, одной из главных кандидатур является полузащитник Монако Бернарду Силва. Также значимую роль в Реале будет играть и Марко Асенсио, в котором Зидан видит большие перспективы.
Стоит отметить, что одним из претендентов на Хамеса является мюнхенская Бавария.