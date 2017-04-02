Англия

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес может стать игроком Ливерпуля.

Хамес Родригес твердо намерен покинуть мадридский Реал по окончании сезона и перейти в клуб, который готов ему гарантировать стабильное место в основе.

К числу многочисленных претендентов на колумбийца присоединился и Ливерпуль. Сообщается, что мерсисайдцы опережают Челси, Арсенал и Манчестер Сити в гонке за футболиста.

Сам Реал оценивает игрока в 58 миллионов евро. Также руководство рассматривает варианты замены Хамеса. Как сообщает Don Balon, одной из главных кандидатур является полузащитник Монако Бернарду Силва. Также значимую роль в Реале будет играть и Марко Асенсио, в котором Зидан видит большие перспективы.

Стоит отметить, что одним из претендентов на Хамеса является мюнхенская Бавария.