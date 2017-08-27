Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча английской Премьер-лиги Челси — Эвертон (2:0).
Альваро Мората, ФК Челси
27 августа 2017, 18:10
В домашних стенах Челси без проблем переиграл Эвертон, а новичок "синих" Альваро Мората отметился голом и результативной передачей.
Челси - Эвертон 2:0
Голы: Фабрегас, 27, Мората, 40
Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер — Мозес (Кристенсен, 89), Фабрегас, Канте, Алонсо — Виллиан, Мората (Батшуайи, 78), Педро (Бакайоко, 75)
Эвертон: Пикфорд — Кин, Уильямс, Ягелка (Леннон, 83) — Холгейт, Дэвис (Бешич, 46), Гуйе, Бэйнс — Сигурдссон — Руни, Рамирес (Калверт-Льюин, 62)
Предупреждения: Мозес, Аспиликуэта — Гуйе, Руни