В домашних стенах Челси без проблем переиграл Эвертон, а новичок "синих" Альваро Мората отметился голом и результативной передачей. 

Челси - Эвертон 2:0
Голы: Фабрегас, 27, Мората, 40

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Рюдигер — Мозес (Кристенсен, 89), Фабрегас, Канте, Алонсо — Виллиан, Мората (Батшуайи, 78), Педро (Бакайоко, 75)

Эвертон: Пикфорд — Кин, Уильямс, Ягелка (Леннон, 83) — Холгейт, Дэвис (Бешич, 46), Гуйе, Бэйнс — Сигурдссон — Руни, Рамирес (Калверт-Льюин, 62)

Предупреждения: Мозес, Аспиликуэта — Гуйе, Руни