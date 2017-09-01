Англия

Нападающий Суонси Фернандо Льоренте стал футболистом Тоттенхэма.

Испанский нападающий Суонси был "на волоске" от перехода в Челси, но в последний день трансферного окна в Англии перешел в Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что "лебедей" полностью устроило предложение "шпор", и дело осталось лишь за 32-летним футболистом.

В Тоттенхэме Льоренет будет подменять основного нападающего клуба Харри Кейна. В прошлом сезоне Льоренте сыграл в 31 матче АПЛ и сумел отметиться 13 голами.