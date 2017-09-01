Англия

Полузащитник Данни Дринкуотер перешел из Челси в Лестер.

Лондонский Челси интересовался игроком сборной Англии на протяжении нескольких недель, но лишь в последние часы трансферного окна сумел совершить сделку.

Официальный сайт "синих" сообщает, что сделка с Дринкуотером рассчитана на пять лет.

"Я рад быть игроком Челси и не могу дождаться, когда дебютирую за новый клуб. — сказал Данни. - Это было длинное путешествие, я долго шел к этому, но я очень счастлив и с нетерпением жду возможности помочь клубу выиграть больше трофеев".