Англия

Главный тренер Вест Хэма Славен Билич уволен со своей должности.

Хорватский наставник "молотобойцев" после всего 11 туров в новом сезоне чемпионата Англии покидает свой пост. Об сообщил официальный сайт клуба.

Вместе с Биличем клуб покинул весь его тренерский штаб.

Вест Хэма под руководством Билича за 11 туров набрал всего 9 очков и на данный момент идет на 18 строчке турнирной таблицы.

Последней каплей для руководства команды стало разгромное поражение от Ливерпуля со счетом 1:4.

Сообщается также, что главным фаворитом на пост Билича является экс-тренер Эвертона, Сандерленда и Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес.

Билич стал четвертым тренером в АПЛ, который не смог доработать сезон до конца. До него работы лишились Де Бур (Кристал Пэлас), Куман (Эвертон) и Шекспир (Лестер).