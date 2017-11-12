Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал в своей биографии, как его пытался заполучить Манчестер Юнайтед.

Когда тебя зовут в Диснейленд для взрослых, getty images

Когда тебя зовут в Диснейленд для взрослых, getty images

В 2014 году слухи связывали Клоппа с МЮ. "Красные дьяволы" в то время играли не лучшим образом под руководством Дэвида Мойеса и искали замену шотландцу.

Клопп рассказал об этих событиях Рафаэлю Хонигштайну для своей биографии "Добавьте шума".

"Вице-президент МЮ Дэвид Вудворд прилетел на встречу с Клоппом в Германию. Короткое пребывание Дэвида Мойеса на Олд Траффорд подходило к концу и Юрген был главным кандидатом для "красных дьяволов" на замену шотландцу.

"Вудворд сказал Клоппу, что Театр Мечты (Олд Траффорд – прим.) – это как " Диснейленд для взрослых", мистическое места, где, судя по названию, происходят шоу высочайшего класса и исполняются мечты", — пишет Хонигштайн.

"Клопп не купился на такую метафору – он посчитал ее слегка непривлекательной, но и не отверг предложение сразу".

Юрген все-таки решил остаться в Боруссии. МЮ уволил Мойеса и назначил временным тренером Райана Гиггза, а затем заключил контракт с Луи ван Гаалом.

Что касается Клоппа, то он тренировал Боруссию до лета 2015. В октябре того же года он подписал трехлетний контракт с принципиальным соперником МЮ – Ливерпулем.

Также в биографии утверждается, что вскоре после отказа МЮ интерес к Клоппу проявляли Ман Сити и Тоттенхэм.

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