Франция

Лион не оставляет попыток подписать вингера Манчестер Юнайтед Мемфиса Депая.

Депай провалил свой первый сезон на Олд Траффорд при Луи ван Гаале, однако в нынешней кампании ситуация для голландца под руководством Жозе Моуриньо стала еще хуже. Мемфис почти не играл и может покинуть клуб.

Лион намерен воспользоваться ситуацией и подписать вингера, который еще недавно почитался одним из главных талантов мирового футбола. Изначально Ткачи предлагали 13 млн евро, однако манкунианцы ответили отказом.

По информации Le Parisien, теперь Олимпик согласен заплатить 15 млн за Депая, в то время, как Юнайтед желает получить 17.

Сообщается, что Депай близок к согласованию личного контракта с Лионом.

Олимпик занимает 4-е место в Лиге 1, сыграв при этом 19 матчей.