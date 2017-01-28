Франция

Нападающий итальянского Милана Джанлука Лападула попал в сферу интересов французского Марселя.

Стоит отметить, что 26-летний форвард присоединился к россо-нери перед стартом текущего сезона, подписав 5-летний контракт.

По информации французского издания L’Equipe, ранее спортивный директор Марселя Андони Субисаррета встречался с Лападулой в Милане, чтобы обсудить его возможный трансфер.

Предполагается, что Провансальцы готовы заплатить за итальянца требуемые Миланом 20 млн евро.

В то же время отмечается, что россо-нери смогут отпустить Лападулу только летом, поскольку уже отправили в английский Уотфорд другого форварда — 22-летнего Мбайе Ньянга.

В текущем сезоне Лападула отыграл за Милан во всех турнирах 15 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами.