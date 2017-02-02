Франция

Принадлежащий ПСЖ форвард Хесе Родригес подверг критике тренера парижан Унаи Эмери.

Перед началом нынешнего сезона Родригес перешел из Реала в ПСЖ, однако не сумел заиграть в Париже. Лишь 1 раз он выходил в основе в Лиге 1 и еще в 8 поединках появлялся на поле после выходов на замену. За это время Хесе забил 1 мяч.

На днях Хесе перебрался в Лас Пальмас на правах аренды до конца сезона.

"Эмери доверяет другим игрокам. Его стартовые 11 человек не меняются", — цитирует Хесе L’Equipe.

"У Эмери я не играл. Понятно, что не стал бы возвращаться в ПСЖ".

"Посмотрим, что произойдет летом. У меня все еще есть контракт на 5 лет с ПСЖ, но жизнь футболиста полна сюрпризов", — поведал Хесе.