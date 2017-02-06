Франция

Нападающий Лиона Александр Ляказетт хочет сменить клуб летом нынешнего года.

Прошлым летом 25-летний форвард уже порывался уйти, а клубы АПЛ были готовы принять к себе футболиста. Тем не менее, нападающий остался в Лионе и не ушел из клуба в зимнее трансферное окно.

"Думаю, настал момент уйти. Летом мне нужно будет сменить обстановку и открыть для себя что-то новое", — начал Ляказетт в интервью Canal Football Club.

"Я все еще намерен прогрессировать и как личность, и как футболист. Буду стараться показывать свой лучший футбол в надежде, что какой-нибудь топ-клуб заинтересуется мной".

"Присоединиться к Умтити (экс-игрок Лиона) в Барселоне? Это очень большой клуб, в нападении которого играют инопланетяне".

"Это мечта... Но я не хотел бы говорить, что мечу на место Луиса Суареса. Впрочем, когда-нибудь поиграть за этот клуб было бы очень здорово", — резюмировал французский нападающий.