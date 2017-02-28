Франция

Унаи Эмери заявил, что Пари Сен-Жермен намерен завоевать рекордный 11-й Кубок Франции в своей истории.

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери подчеркнул важность завтрашнего матча Кубка Франции, а также поделился новостями состава.

"Для нас Кубок Франции очень важен. Это 100-й розыгрыш трофея, и только нам и Марселю удалось выиграть его десять раз. Мы вновь намерены завоевать этот трофей. Кубок Франции полон сюрпризов, поэтому мы должны отнестись к сопернику с должным уважением с первых минут", — заявил испанец.

"Тиагу Мотта не сыграет из-за проблем с лодыжкой. Адриан Рабьо заболел, у него высокая температура, и он не тренировался во вторник. Марко Верратти получил удар в лодыжку и не будет готов сыграть в среду. Хатем Бен Арфа подвернул колено в воскресенье, так что он вне состава. Анхель Ди Мария не готов на 100%".

В 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ сыграет против представителя Лиги 2 Ньора.