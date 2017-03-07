Франция

Защитник Марселя Патрис Эвра заявил, что он был бы рад воссоединиться с Марио Манджукичем в составе "бело-голубых".

Эвра и Манджукич вместе играли за Ювентус, а в январе левый защитник перешел в Марсель.

"Манджукич — отличный нападающий, он добился бы большого успеха во Франции", — сказал Эвра.

"Я был бы рад видеть его в футболке Марселя. Думаю, он стал бы превосходной покупкой".

За свою карьеру Манджукич уже успел поиграть в Германии, Испании и Италии, а также в родной Хорватии.