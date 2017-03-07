Защитник Марселя Патрис Эвра заявил, что он был бы рад воссоединиться с Марио Манджукичем в составе "бело-голубых".
Марио Манджукич и Патрис Эвра, IconSport
07 марта 2017, 20:23
Эвра и Манджукич вместе играли за Ювентус, а в январе левый защитник перешел в Марсель.
"Манджукич — отличный нападающий, он добился бы большого успеха во Франции", — сказал Эвра.
"Я был бы рад видеть его в футболке Марселя. Думаю, он стал бы превосходной покупкой".
За свою карьеру Манджукич уже успел поиграть в Германии, Испании и Италии, а также в родной Хорватии.