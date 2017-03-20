Франция

После матча чемпионата Франции против Лиона наставник ПСЖ Унаи Эмери похвалил футболистов своей команды за то, что они быстро оправились от поражения в Барселоне.

В матче 30-го тура Лиги 1 подопечным Эмери удалось победить Лион (2:1). Наставник считает, что этой победой игроки его команды доказали всем, что проигрыш Барселоне и последующий вылет из Лиги чемпионов был несчастным случаем.

"После трудных первых минут матча мы смогли собраться и добились победы над командой, которая играла хорошо", сказал менеджер после матча с Лионом.

"Сейчас у нас есть еще три важных соревнования — чемпионат, кубок Франции и кубок французской лиги".

"Если брать во внимание последние 19 матчей команды после зимнего перерыва, то мы выиграли 16 из этих встреч, два матча закончили вничью и один раз проиграли Барселоне. Мы будем помнить это поражение весь сезон".

"Но мы доказали, что это был несчастный случай, команда в полном порядке".

"Немало людей, которые были разочарованы, злятся на нас, но мы имеем чемпионат и два национальных кубка для того, чтобы реабилитироваться".

После 30 сыгранных туров в чемпионате Франции ПСЖ занимает второе место, имея в своем активе 68 набранных пунктов. Отставание от Монако, который располагается на первом месте, составляет три очка.

