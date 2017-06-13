Французская футбольная лига одобрила назначение Клаудио Раньери на должность главного тренера Нанта.
Клаудио Раньери, Getty Images
13 июня 2017, 22:32
Накануне Клаудио Раньери согласовал условия двухлетнего контракта с Нантом.
Тем не менее, последним препятствием на пути к назначению оставалось правило французской футбольной лиги (LFP), согласно которому тренер клуба Лиги 1 не должен быть старше 65 лет.
Руководство Нанта попросило LFP сделать исключение, и их просьба была одобрена.
"Юридическая комиссия LFP дала разрешение на подписание контракта между профессиональным тренером господином Раньери и ФК Нантом", — гласит заявление LFP.
Таким образом, Нанту осталось официально объявить о назначении 65-летнего итальянца.