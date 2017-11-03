Франция

Руководство Марселя решило временно отстранить левого защитника Патриса Эвра, который ударил фаната "провансальцев".

Перед матчем Лиги Европы против Витории Гимараэш защитник Марселя Патрис Эвра ударил ногой в лицо фаната французского клуба.

Позже Марсель начал внутренне расследование, чтобы разобраться в инциденте, и сейчас стали известны его первые результаты.

Как сообщает официальный сайт клуба, Эвра был отстранен на неопределенный срок и пройдет собеседование, после которого будет принято решение о дисциплинарном наказании.

Кроме того Марсель отмечает "неприемлемое поведение со стороны нескольких провокаторов, которые с ненавистью атаковали игрока во время разминки". Тем не менее, как гласит заявление, "Патрис Эвра, как профессиональный и опытный игрок, не имел права реагировать столь неуместным образом".

"Клуб продолжит расследование с использованием всех законных средств против лиц, которые под видом своей страсти к Марселю ставят под угрозу репутацию клуба, выбегая на поле и оскорбляя игрока вместо того, чтобы его поддерживать".

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