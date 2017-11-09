Франция

Руководство ПСЖ не станет продлевать контракт с главным тренером Унаи Эмери, если тому не удастся выйти в полуфинал Лиги чемпионов, и хочет заменить его на Антонио Конте.

Действующий контракт Унаи Эмери с ПСЖ истекает летом 2018-го года и руководство парижского клуба продлит соглашение с испанским тренером лишь в том случае, если он выведет команду как минимум в полуфинал Лиги чемпионов.

В то же время они уже изучают другие кандидатуры и, как сообщает Le Parisien, вышли на связь с представителями главного тренера Челси Антонио Конте.

Будущее Конте в Челси, где у него контракт до 2019-го года, является одной из самых обсуждаемых тем в английской прессе уже несколько недель. Ранее сообщалось, что итальянец планирует покинуть Челси предстоящим летом.

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