Руководство ПСЖ не станет продлевать контракт с главным тренером Унаи Эмери, если тому не удастся выйти в полуфинал Лиги чемпионов, и хочет заменить его на Антонио Конте.
Унаи Эмери и Антонио Конте, Getty Images
09 ноября 2017, 23:32
Действующий контракт Унаи Эмери с ПСЖ истекает летом 2018-го года и руководство парижского клуба продлит соглашение с испанским тренером лишь в том случае, если он выведет команду как минимум в полуфинал Лиги чемпионов.
В то же время они уже изучают другие кандидатуры и, как сообщает Le Parisien, вышли на связь с представителями главного тренера Челси Антонио Конте.
Будущее Конте в Челси, где у него контракт до 2019-го года, является одной из самых обсуждаемых тем в английской прессе уже несколько недель. Ранее сообщалось, что итальянец планирует покинуть Челси предстоящим летом.
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