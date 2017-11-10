Франция

Звезда Пари Сен-Жермен Неймар отрицает, что он не ладит с главным тренером парижан Унаи Эмери и форвардом Эдинсоном Кавани.

Неймар перешел в Пари Сен-Жермен из Барселоны прошедшим летом, став самым дорогим футболистом в истории.

Тем не менее, в сентябре появились слухи о том, что бразилец конфликтует со своим одноклубником Эдинсоном Кавани, который отказал Неймару в его просьбе пробить пенальти, а позже СМИ сообщали и о его конфликте с главным тренером Унаи Эмери.

"Я пришел сюда по собственной инициативе, потому что хочу высказаться. Я прошу вас перестать создавать слухи о том, будто бы у меня проблемы с тренером, ведь в них нет никакой правды", — сказал Неймар на пресс-конференции после победы сборной Бразилии над Японией (3:1).

"Я перешел в ПСЖ, чтобы вносить свой вклад в команду, чтобы помогать своему тренеру, а не для того, чтобы с кем-то конфликтовать. Я знаю свое место на поле и делаю все то, о чем меня просит тренер".

"Мне не нравятся слухи, мне не нравятся всякие истории. В Париже я чувствую себя замечательно, я счастлив там. У меня нет проблем ни с тренером, ни с Кавани, ни с кем-то другим".

"Мне очень больно от этих слухов, ведь я просто хочу быть счастливым. Прошу, остановитесь!".

Неймар был настолько эмоционален, что ему не удалось сдержать слез.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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