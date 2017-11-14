Франция

Бывший защитник Марселя Патрис Эвра не падает духом и готовится продолжить карьеру.

На прошлой неделе Марсель разорвал с Эвра контракт за то, что защитник ударил болельщика ногой во время поединка Лиги Европы.

Несмотря на карьерные проблемы, Патрис не унывает и обещает вскоре вернуться.

"Иногда жизнь бывает по-настоящему тяжелой, но необходимо проходить через все с улыбкой и продолжать любить футбол".

"Богом клянусь, я вернусь сильнее, чем когда-либо. Всегда оставайтесь позитивными и никогда не ленитесь".

"Не знаю, что сейчас делаете вы, но я тащу на себе машину, чтобы становиться лучше, чем я был раньше".

"Я иду! Иду, ребята! Я люблю эту игру", — сказал Эвра на видео на своей странице в Instagram.



Ранее агент Эвра заявил, что игрок имеет предложения от ряда серьезных клубов.