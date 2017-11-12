Франция

Оставшийся без команды защитник Патрис Эвра имеет множество предложений от европейских клубов.

На неделе Марсель разорвал с Эвра контракт из-за инцидента, в котором Патрис ударил ногой болельщика команды.

Таким образом, в данный момент 36-летний бек находится без клуба, но, по словам его агента Федерико Пасторелло, вскоре Эвра найдет новое место работы.

"Естественно, Патрис чувствует себя не лучшим образом в данный момент, но он не будет вешать бутсы на гвоздь. Он не хочет уходить из футбола так", — сказал агент.

"Физически сейчас он еще сильнее, чем был пять или шесть лет назад, и многие клубы уже вышли с ним на контакт".

"Патрис не хочет возвращаться в Серию А, где он провел много лет в составе Ювентуса. Однако мы не можем исключать ничего, даже подписания контракта с Наполи, хоть это и маловероятно".

Ранее нападающий сборной Франции Оливье Жиру встал на защиту Эвра.