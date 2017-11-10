Защитник Патрис Эвра и Марсель прекратили сотрудничество.
ESPN
10 ноября 2017, 19:12
Патрис Эвра покидает Марсель. Официальный твиттер-акаунт клуба сообщил, что стороны договорились о обоюдном расторжении контракта.
Соглашение 36-летнего футболиста с клубом было рассчитано до июня 2018 года.
Данное решение было принято в связи с недавним скандалом – перед матчем Лиги Европы против Витории Гимараэш Эвра ударил болельщика ногой и получил красную карточку.
Ранее стало известно, что Эвра больше не сможет участвовать в матчах еврокубков этого сезона из-за дисквалификации.