Франция

Защитник Патрис Эвра и Марсель прекратили сотрудничество.

Патрис Эвра покидает Марсель. Официальный твиттер-акаунт клуба сообщил, что стороны договорились о обоюдном расторжении контракта.

OFFICIAL STATEMENT | Olympique de Marseille and Patrice Evra mutually agree to end their collaboration. pic.twitter.com/wnP82pfRpm — Olympique Marseille (@OM_English) 10 ноября 2017 г.

Соглашение 36-летнего футболиста с клубом было рассчитано до июня 2018 года.

Данное решение было принято в связи с недавним скандалом – перед матчем Лиги Европы против Витории Гимараэш Эвра ударил болельщика ногой и получил красную карточку.

Ранее стало известно, что Эвра больше не сможет участвовать в матчах еврокубков этого сезона из-за дисквалификации.