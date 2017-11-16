Франция

Полузащитник парижан, скорее всего, не поможет своей команде в этом году.

Хавбек ПСЖ Тиаго Мотта выбыл до конца года. Как сообщает Goal.com, футболисту необходима небольшая операция на колене, из-за которой он пропустит оставшиеся матчи в 2017 году и выйдет на поле только после зимнего перерыва.

35-летний ветеран пожаловался на боль в правом колене после поединка чемпионата Франции между Монпелье и ПСЖ.

В текущем сезоне Мотта сыграл в 12 матчах всех турниров, забив один гол.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.