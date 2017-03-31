Германия

Голкипер Баварии Мануэль Нойер продолжает восстановление от травмы.

Из-за полученной травмы икроножной мышцы Мануэль Нойер не помог сборной Германии в матчах с Англией и Азербайджаном. В последствии Нойер вернулся к тренировкам и сразу же повредил стопу. Вратарю потребовалось хирургическое вмешательство, из-за чего он может пропустить ближайшие матчи Баварии.

"Мне понадобилась небольшая операция на левой ноге. Все прошло замечательно. Теперь я буду много работать для того, чтобы быстрее вернуться в строй", — написал Нойер в twitter.

Несмотря на то, что Нойер пропустит пару игр, нет никаких опасений, что голкипер не сможет восстановиться к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала.