Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски не принимал участия в сегодняшней тренировке своей команды.

В понедельник, 10 апреля, поляк не тренировался с командой из-за проблем с плечом. Левандовски принял участие в легкой индивидуальной тренировке, а для полноценных нагрузок в общей группе оказался не готов.

Отметим, что в матче 28-го тура Бундеслиги между Баварией и Боруссией Д Левандовски был заменен из-за ушиба плеча. После матча Карло Анчелотти заявил, что Левандовски будет играть против Реала.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария — Реал состоится 12 апреля на Альянц Арене.