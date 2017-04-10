Нападающий Баварии Роберт Левандовски не принимал участия в сегодняшней тренировке своей команды.
Левандовски получил травму в матче с Боруссией, Getty Images
10 апреля 2017, 16:59
В понедельник, 10 апреля, поляк не тренировался с командой из-за проблем с плечом. Левандовски принял участие в легкой индивидуальной тренировке, а для полноценных нагрузок в общей группе оказался не готов.
Отметим, что в матче 28-го тура Бундеслиги между Баварией и Боруссией Д Левандовски был заменен из-за ушиба плеча. После матча Карло Анчелотти заявил, что Левандовски будет играть против Реала.
Матч 1/4 финала Лиги чемпионов Бавария — Реал состоится 12 апреля на Альянц Арене.