Италия

Полузащитник Ливерпуля Лукас Лейва в январе может присоединится к Интеру.

The Guardian информирует, что Ливерпуль отдаст бразильского центрхава в Интер. Английский клуб не будет препятствовать переходу футболиста, если тот изъявит желание уйти в аренду.

29-летний футболист — предпочтительный, но не единственный вариант Интера. Кроме Лейвы итальянцы следят за Диаррой (Марсель), Оби Микелем (Челси), Баделем (Фиорентины) и Густаво (Вольфсбург).

Лукас выступает за Ливерпуль с 2007-го года, но в этом сезоне футболист начал лишь три игры в АПЛ (всего восемь, 11 во всех турнирах).

В центре защиты Клопп предпочитает пару Ловрен-Матип, а в центре полузащиты немецкий наставник имеет широкий выбор: Хендерсон, Вейналдум, Лаллана, Джан, Стюарт и Груйич.