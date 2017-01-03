Италия

Донати Ди Кампли, агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Италии.

Напомним, ранее появилась информация, что Интер уже контактировал с 24-летним хавбеком.

"Марко хочет побеждать, но его карьера не будет ограничиваться лишь французским первенством. Верратти намерен выигрывать с ПСЖ, но если он не сможет этого делать, то посмотрим, как будут развиваться события", — начал Ди Кампли.

"Интер и Ювентус? Нерадзурри — великая команда с большим влиянием, что также относится и к Старой Синьоре. Марко может перейти в Интер или Ювентус", — добавил агент итальянца.

Недавно Верратти продлил сотрудничество с ПСЖ до лета 2021 года.