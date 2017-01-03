Донати Ди Кампли, агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Италии.
Марко Верратти, AFP
03 января 2017, 16:00
Напомним, ранее появилась информация, что Интер уже контактировал с 24-летним хавбеком.
"Марко хочет побеждать, но его карьера не будет ограничиваться лишь французским первенством. Верратти намерен выигрывать с ПСЖ, но если он не сможет этого делать, то посмотрим, как будут развиваться события", — начал Ди Кампли.
"Интер и Ювентус? Нерадзурри — великая команда с большим влиянием, что также относится и к Старой Синьоре. Марко может перейти в Интер или Ювентус", — добавил агент итальянца.
Недавно Верратти продлил сотрудничество с ПСЖ до лета 2021 года.