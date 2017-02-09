Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри подтвердил наличие повреждения у защитника Андреа Барцальи.
андреа барцальи, фото фк ювентус
09 февраля 2017, 08:30
В последнем на данный момент туре чемпионата Италии Ювентус обыграл Кротоне 2:0. Барцальи появился на поле за 12 минут до окончания встречи, однако уходил после свистка с гримасой боли.
"Барцальи почуствовал боль в бедре", — заявил Аллегри.
"Надеюсь, что это лишь небольшая проблема с растяжением".
"В нынешнем сезоне 35-летний Андреа сыграл 15 матчей в Серии А.