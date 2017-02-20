Италия

Дженоа уволил с тренерского поста Ивана Юрича и назначил Андреа Мандорлини.

Дженоа не побеждает с середины декабря. В последних 9 матчах Грифоны разжились лишь 2 пунктами. Последней каплей в чашу терпения руководства клуба стало разгромное поражение от Пескары Зденека Земана – 0:5.

После этого Ивана Юрич был уволен. Новым тренером Грифонов стал Андреа Мандорлини, заключивший 18-месячный контракт с клубом.

56-летний Мандорлини провел большую часть своей игровой карьеры в Интере. В его тренерском послужном списке значатся Аталанта, Болонья, Падова, Сиена, Сассуоло, Клуж и Верона.

Наиболее известен Мандорлини по своей работе с Вероной. Он возглавлял Эллас с 2010 по 2015 год и за это время прошел с ней путь из Лиги Про до 10-го места в Серии А.