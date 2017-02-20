Дженоа уволил с тренерского поста Ивана Юрича и назначил Андреа Мандорлини.
Андреа Мандорлини, getty images
20 февраля 2017, 13:23
Дженоа не побеждает с середины декабря. В последних 9 матчах Грифоны разжились лишь 2 пунктами. Последней каплей в чашу терпения руководства клуба стало разгромное поражение от Пескары Зденека Земана – 0:5.
После этого Ивана Юрич был уволен. Новым тренером Грифонов стал Андреа Мандорлини, заключивший 18-месячный контракт с клубом.
56-летний Мандорлини провел большую часть своей игровой карьеры в Интере. В его тренерском послужном списке значатся Аталанта, Болонья, Падова, Сиена, Сассуоло, Клуж и Верона.
Наиболее известен Мандорлини по своей работе с Вероной. Он возглавлял Эллас с 2010 по 2015 год и за это время прошел с ней путь из Лиги Про до 10-го места в Серии А.