Центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини заверил, что он должен быть в строю к матчу против Милана.
Джорджо Кьеллини, Getty Images
06 марта 2017, 19:54
В матче против Удинезе Кьеллини покинул поле на 56-й минуте с подозрением на мышечную травму.
"Я пройду медицинское обследование завтра, но я чувствую себя хорошо. Время от времени старые болячки дают о себе знать, но со мной не произошло ничего серьезного ", — заявил Кьеллини.
"Завтра или послезавтра у нас будет точная информация, но это не долгосрочное повреждение".
Матч Серии А между Ювентусом и Миланом состоится в пятницу.