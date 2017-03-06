Италия

Центральный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини заверил, что он должен быть в строю к матчу против Милана.

В матче против Удинезе Кьеллини покинул поле на 56-й минуте с подозрением на мышечную травму.

"Я пройду медицинское обследование завтра, но я чувствую себя хорошо. Время от времени старые болячки дают о себе знать, но со мной не произошло ничего серьезного ", — заявил Кьеллини.

"Завтра или послезавтра у нас будет точная информация, но это не долгосрочное повреждение".

Матч Серии А между Ювентусом и Миланом состоится в пятницу.