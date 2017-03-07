Италия

Президент Торино Урбано Каиро заявил, что вратарь туринцев Джо Харт счастлив в его команде.

Отправленный в аренду в Торино в связи с приходом в Манчестер Сити Клаудио Браво голкипер Джо Харт пришелся ко двору в Серии А. Однако летом должен вернуться в Англию.

"У Джо сложились отличные отношения со всеми в команде и в клубе, — сказал президент Быков Урбано Каиро. — И я знаю, что он был бы счастлив остаться с нами. Мы постараемся сделать так, чтобы это произошло, однако футболист принадлежит Манчестер Сити, и многое будет зависеть от руководства Горожан и их планов".

В январе Каиро признался, что его команде будет трудно удержать Харта из-за его высокой зарплаты, и скорее всего голкипер сборной Англии летом покинет Турин.