Италия

Вчерашний матч против Милана стал для вратаря Ювентуса Джанлуиджи Буффона 612 в карьере в чемпионате Италии.

Вчера Ювентус справился с Миланом 2:1. У голкипера туринцев был свой повод для празднования – Буффон вышел на 3-е место по количеству игр в Серии А. Теперь на счету Джиджи 613 поединков, на 1 больше, чем у капитана Ромы Франческо Тотти.

2 апреля Старая Синьора сыграет на выезде с Наполи и в этой игре Буффон может сравняться с экс-защитником Интера Хавьером Дзанетти, на счету которого 615 матчей.

Лидирует в этом рейтинге легендарный экс-капитан Милана Паоло Мальдини, который сыграл 647 поединков в элитном дивизионе чемпионата Италии.

Джанлуиджи Буффон ранее высказывал желание завершить карьеру в сборной Италии после ЧМ-2018 и не исключено, что он прекратит и выступления на клубном уровне после следующего сезона. В нынешней кампании Джиджи может сыграть еще 10 матчей Серии А, если не вмешаются травмы или решения тренера и довести таким образом количество своих игр до 623. Историческим может стать поединок 25-го тура следующего сезона чемпионата Италии, когда Буффон в теории может провести свой 648-й матч в высшем дивизионе итальянского первенства.