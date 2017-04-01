Италия

Миланский клуб готовится к многомиллионным переменам на вратарской позиции.

Интерес мадридского Реала к первому номеру Манчестер Юнайтед Давиду Де Хеа может запустить цепочку трансферов вратарей из одних европейских клубов в другие.

Сообщается, что, в случае продажи Де Хеа, Манчестер Юнайтед рассматривает голкипера Интера Самира Хандановича в качестве замены испанцу. Интер же, в свою очередь, уже ищет вратаря в свете возможного ухода Самира, и идеального кандидата нерадзурри видят в Яне Облаке из мадридского Атлетико.

24-летний Облак уже имеет богатый опыт выступлений на европейской арене и проводит очень сильный сезон. Однако, чтобы заполучить его, Интеру придется выложить не меньше 35 млн евро, потому миланский клуб рассматривает и альтернативные варианты.

Одними из таких вариантов являются 23-летний голкипер Бенфики Эдерсон и Маттиа Перин из Дженоа.