Италия

Вылет из Лиги Европы, Кубка Италии и сомнительные перспективы в Серии А практически гарантируют отставку тренера Ромы Лучано Спаллетти.

Несмотря на то, что нынешний тренер Ромы Лучано Спаллетти любит повторять, что свое будущее будет по окончании сезона решать сам, его судьба в Риме уже, похоже, предопределена. Победа в Кубке Италии называлась задачей-минимумом для Спаллетти на сезон, но...

По горячим следам после поражения по сумме двух матчей от Лацио руководство Волков, как сообщает Premium Sport, уже начало переговоры с безработным ныне Роберто Манчини. Якобы принципиальное согласие тренера уже получено, однако осталось уговорить его на меньшую зарплату, чем он получал в Интере (4,5 миллиона евро).

Ранее Манчини, тренировавший Фиорентину, Лацио, Интер, Манчестер Сити и Галатасарай и выигравший 3 титула чемпиона Италии, первенство английской Премьер-лиги, 4 Кубка Италии и по одному Кубку Турции и Англии, говорил, что вернется в Италию только ради работы с национальной сборной, а если примет какой-то клуб, то за пределами Апеннинского полуострова.