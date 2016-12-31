Правила жизни

Football.ua и компания Grants представляют подборку цитат легендарного парагвайского голкипера-голеадора — Хосе Луиса Чилаверта.

У меня было много стычек на газоне, а чего вы ждали? С моим-то лицом мне было суждено играть плохого парня, хороший парень – это не про меня.

Не каждому дано быть вратарем. Люди думают, что мы просто отражаем удары, но это целиком и полностью неверно. Без хорошего голкипера не бывает хорошей команды. У Бразилии были великолепные полевые игроки и Валдир Перес в 1982 году – каждый раз, когда соперник доходил до ворот бразильцев, это заканчивалось голом. Так что я прав.

Наварро Монтойя (легендарный кипер Боки Жуниорс 90-х гг) сравнил меня с Фиатом 600? Ну, может я и Фитито, но двигатель у меня стоит от болида Формулы 1. А вот его мотор уже протекает. Монтойя не может сравниться со мной.

Журналисты могут говорить все, что угодно – они никогда ничего не выигрывали.

Меня не волнует гол Бонано (вратарь Ривер Плейта, который забил пенальти Чилаверту – прим.). И, кстати, ударил он откровенно плохо, как мокрой газетой.

Есть огромная разница между победителем и посредственностью. Первые думают только о победе, когда принимают вызовы, вторые – о том, как бы не проиграть.

На футбольном поле у тебя не может быть друзей.

Давление? Это просто футбольный матч. Когда ты не знаешь, как прокормить детей – вот это давление.

Это позор, что нельзя было подраться с Абреу (форвардом Уругвая – прим.). Но он не из моей весовой категории – мокрый насквозь, он будет весить только 35 кг!

До ЧМ-1998 никто не слышал о Парагвае, не знал даже, где он находится на карте. А теперь о нас знает весь мир.

Сейчас хорошие голкиперы – как динозавры – вымирающий вид (в 1998 году – прим).

Люди ничего не понимают, когда просто говорят, что я играю жестко. Но на футбольном поле ты и должен быть таким, чтобы самому не получить травму. Возможно, это прозвучит не очень красиво, но если выбирать, то пусть травмируется кто-то другой, а не я.

Многие игроки заботятся только о своем лоске и даже не подозревают, сколько зла скрывается в футболе.

У меня нет никаких суеверий. Это все отмазки для слабаков.

Я никогда не готовлю свою речь, но все равно помогаю сделать отличные заголовки. Даже сейчас.

У вратарей есть тысячные доли секунды, чтобы принять решение. И в этом заключается наше мастерство.

В современном мире многие забывают свои корни. Элитные футболисты часто едят икру и не вспоминают, откуда они, но я никогда не предпочту ее хорошей пище простых людей.

В футболе полно зависти, но меня это не волнует: такова плата за успех.

Я не знаю, сколько бы стоил Чилаверт по нынешним ценам, но уверен, что тучу денег. Не так-то много вратарей, которые могли пойти в атаку и забить гол!