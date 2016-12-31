Нидерланды. Новость

Полузащитник английского Челси и сборной Нидерландов Марко ван Гинкель продолжит карьеру на родине.

Напомним, что 24-летний центрхав присоединился к Синим летом 2013 года, однако предыдущие два сезона скитался по арендам, защищая цвета итальянского Милана, английского Сток Сити и голландского ПСВ.

В текущем сезоне голландец выступал исключительно за молодежный состав лондонцев, сыграв 4 поединка.

Как сообщает официальный сайт Челси, ван Гинкель заключил с клубом новый контракт, который рассчитан до 2019 года.

В то же время отмечается, что остаток сезона 2016/2017 хавбек сборной Нидерландов проведет в аренде в ПСВ.

За эйндховенцев ван Гинкель выступал во второй части прошлого сезона (16 матчей, 8 голов, 1 ассист) и помог команде Филлипа Коку триумфовать в Эредивизи.