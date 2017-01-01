Украинский нападающий Рубина Марко Девич попал в список отзаявленных.
марко девич, rfpl.org
01 января 2017, 15:25
Официальный сайт российской Премьер-лиги опубликовал список футболистов, которых клубы отзаявили на дальнейшее участие в соревновании.
Среди других футболистов в перечне и 33-летний украинский форвард Марко Девич. Судя по всему, нападающий покинет Рубин.
Девич в Рубине с февраля 2014-го года. На правах аренды выступал в клубе Аль Райан Катар (январь-июнь 2015).
В нынешнем сезоне игрока провел 9 матчей (361 минута), забил гол и схлопотал два горчичника.