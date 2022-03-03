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Українці вирішили піти за сімейними обставинами.

Захисник Олександр Каплієнко та півзахисник Андрій Кравчук розірвали контракти з московським Торпедо. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зазначається, що українські футболісти вирішили залишити клуб за сімейними обставинами.

Обидва футболісти виступали за московський клуб із лютого минулого року. На рахунку Каплієнка 20 поєдинків, а у Кравчука – 36 зустрічей.

Раніше повідомлялося, що склади російських клубів залишили Ярослав Ракицький та Андрій Воронін.

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