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Матвєй Сафонов проміняв Краснодар на Париж.

Парі Сен-Жермен на своєму офіційному сайті оголосив про підписання російського голкіпера Матвєя Сафонова, права на якого раніше належали Краснодару.

25-річний росіянин підписав із французьким грандом контракт, який буде розраховано до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що загальний пакет виплат Краснодару за Сафонова складатиме 20 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Яким чином до російської федерації буде перерахована ця сума — невідомо.

Зазначимо, що на рахунку Матвєя Сафонова є 14 матчів за збірну країни, яка веде загарбницьку війну проти України.