Матвєй Сафонов проміняв Краснодар на Париж.
Матвєй Сафонов, ПСЖ
14 червня 2024, 19:53
Парі Сен-Жермен на своєму офіційному сайті оголосив про підписання російського голкіпера Матвєя Сафонова, права на якого раніше належали Краснодару.
25-річний росіянин підписав із французьким грандом контракт, який буде розраховано до 2029 року.
Раніше повідомлялося, що загальний пакет виплат Краснодару за Сафонова складатиме 20 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Яким чином до російської федерації буде перерахована ця сума — невідомо.
Зазначимо, що на рахунку Матвєя Сафонова є 14 матчів за збірну країни, яка веде загарбницьку війну проти України.