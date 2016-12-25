Испания

Нападающий Реала Мариано Диас может отправиться в аренду в Севилью, Айнтрахт или Лацио.

В офис Реала все продолжают поступать предложения об аренде нападающего Мариано. Клубы желают заполучить его до конца нынешнего сезона.

Интерес в Диасе проявляют не только испанские клубы, но и коллективы из Серии А и Бундеслиги.

Главным претендентом, по информации AS, является Севилья, даже несмотря на определенные препятствия. Форвард уже заигран за Реал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, поэтому не сможет помочь в нем Севилье.

Также сообщается, что Айнтрахт из Франкфурта и Лацио заинтересованы в подписании Мариано. Конечное решение будет принимать сам 23-летний нападающий.