Испания

Издание AS утверждает, что Реал очень раздосадован переносом матча против Сельты и это может дать толчок созданию европейской Суперлиги.

Матч Сельты с Реалом был перенесен из-за сложных погодных условий в Виго. Официальные лица Ла Лиги уже успели посетовать, что в календаре нет места для того, чтобы сыграть перенесенный матч.

Ситуация вокруг поединка вызывает недовольство у Реала. Издание AS уверяет, что мадридцы считают, что матч можно было провести при закрытых трибунах или же перенести на другой стадион недалеко от Виго.

Издание также утверждает, что мадридцы могут на волне нынешнего разочарования инициировать создание Суперлиги Европы – соревнования, которое придет на смене Лиге чемпионов и национальным чемпионатам. Это будет закрытый турнир между элитными европейскими клубами. Мадридцев практически наверняка поддержали бы Бавария и Ювентус, чьи официальные лица неоднократно высказывались в пользу создания этого турнира.

Что касается Сельты, то галисийцы удивлены поведением Реала, который ставит футбольный матч выше безопасности болельщиков. К тому же, болельщики мадридцев должны были бы сидеть как раз на той части стадиона, которая больше всего пострадала от штормов.

Стоит отметить, что матч между Депортиво и Бетисом в Ла-Корунье также был отменен из-за того, что на Риасоре обвалилась часть крыши.