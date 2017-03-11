Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс сегодняшних матчей двадцать седьмого тура испанской Ла Лиги.

Валенсия — Спортинг Х

Суббота, 14:00, Валенсия, Месталья, Арбитр встречи — Альварес Искьердо

Валенсия в чемпионате Испании в последних 6 матчах уступила лишь дважды. Как бы смешно это ни звучало, но для нынешней Валенсии такие результаты можно назвать большим успехом. В текущем сезоне Летучие Мыши практически не решают никаких задач. В зону вылета команда уже наверняка не опустится, а о месте в Лиге Европы, учитывая нынешнее положение команды в турнирной таблице, мечтать, к сожалению, не приходится.

Сегодня в гости на Месталью заглянет хихонский Спортинг, который продолжает судорожно бороться за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. На данный момент именно команда из Хихона является главным претендентом на вылет после Осасуны, которая, похоже, уже смирилась со своей участью.

В состав Валенсии возвращаются Луиш Нани и Мартин Монтойа, которые на днях восстановились после повреждений. Травмирован остается лишь Родриго Морено, а из-за дисквалификации поединок пропустит Энцо Перес. Его наверняка в составе заменит Марио Суарес. У Спортинга с составом проблем практически нет. Под небольшим вопросом лишь участие в матче Мойсеса Гомеса.

Ориентировочные составы:

Валенсия: Алвес — Канселу, Мангала, Гарай, Гайя — Солер, М. Суарес, Парехо — Эль Хаддади, Дзадза, Орельяна

Спортинг Х: Куэльяр — Дуглас, Аморебьета, Мере, Канелья — Альварес, Весга, М. Госес — Кармона, Траоре, Бурги

Не сыграет: Р. Морено (Валенсия)

Дисквалифицирован: Э. Перес (Валенсия)

Под вопросом: М. Гомес (Спортинг Х)

Интересные факты:

- Спортинг не побеждал в 19 из последних 20 матчей Ла Лиги;

- Валенсия обыгрывала своих соперников в последних 3 домашних играх Примеры;

- Валенсия не проигрывала в последних 9 из 10 матчей против Спортинга.

прогноз 2:1

Севилья — Леганес

Суббота, 17,15, Севилья, Рамон Санчес Писхуан, Арбитр встречи — Гонсалес Гонсалес.

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Севилья в прошлом туре допустила совсем необязательную осечку, сыграв вничью с Алавесом (1:1). Если команда Хорхе Сампаоли всерьез рассчитывает побороться за чемпионство в текущем сезоне, то Нервионцы больше не имеют права терять заветные пункты в играх с соперниками, которые заведомо слабее. Уже во вторник андалусийцам предстоит провести ответный матч против Лестера в Лиге чемпионов и мысли об этом поединке могут оказать непосредственное влияние на сегодняшний матч, в котором Севилья примет скромный Леганес.

Если же футболисты Севильи не смогут абстрагироваться и будут размышлять о важности следующей встречи, то проблем не избежать. Также не стоит забывать о банальной недооценке. Леганесу предстоит до конца сезона бороться за выживание, так что нынешнее положение соперника в турнирной таблице вполне может расслабить Севилью.

По причине дисквалификации хозяевам сегодня не поможет один из лидеров команды. Речь о полузащитнике Витоло. Также по-прежнему травмированы Тремулинас и Крон-Дели. У Леганеса, в свою очередь, из-за дисквалификации поединок пропустит Диего Рико, а из-за травм своей команде не помогут Роберт Ибаньес, Серантес и Омар Рамос.

Ориентировочные составы:

Севилья: Рико — Меркадо, Рами, Парехо — Мариано, Нзонзи, Насри, Эскудеро — Корреа, Бен Йеддер, Йоветич

Леганес: Эррерин — Тито, Сиовас, Мантовани, Марин — Моран, Р. Перес — Эль Жар, Габриэль, Шимановский - Герреро

Не сыграют: Тремулинас, Крон-Дели — Ибаньес, Серантес, Рамос

Дисквалифицированы: Витоло — Рико

Под вопросом: Тимор (Леганес)

Интересные факты:

- Леганес проигрывал в последних трех выездных матчах Примеры;

- Севилья не пропускала в последних трех домашних играх Ла Лиги.

- В последних 5 из 6 матчах Севильи в чемпионате было забито менее трех голов.

прогноз 2:0

Малага — Алавес



Суббота, 19:30, Малага, Ла Росаледа, Арбитр встречи — Ундиано Мальенко

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Малагу продолжает лихорадить. Из последних 6 матчей в Примере Анчоусы победили лишь раз, и это при том, что в последних трех встречах команда неизменно проигрывала. Это привело к тому, что Малага опустилась на 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Что касается сегодняшнего соперника Малаги — Алавеса, то эта команда в последних 6 турах набрала 10 очков, что значительно улучшило положение коллектива.

Сегодня Малага наверняка попытается играть на победу, однако кажется, что Алавес без очков с Ла Росаледы не уедет и все-таки сможет зацепиться как минимум за ничью. Кадровые проблемы имеются у обеих команд. Так, из-за дисквалификации у Малаги игру пропустит Пабло Форналс, а у Алавеса — Алексис и Тео Эрнандес. Также из-за травм за Анчоусов не сыграют Ресио, Кузманович, Коне и Хуанми. У Алавеса травмирован лишь Рубен Собрино.

Ориентировочные составы:

Малага: Камени — Росалес, Л. Эрнандес, Демикелис, Хуанкар — Кеко, Камачо, Родриго, Хони — С. Рамирес, Шарлес

Алавес: Пачеко — Фемения, Феддал, Лугардия, Р. Гарсия — М. Гарсия, Льоренте — Токеро, Камараса, Ибаи Гомес — Дэйверсон

Не сыграют: Кузманович, Ресио, Коне, Хуанпи — Собрино

Дисквалифицированы: Форналс — Алексис, Тео Эрнандес

Под вопросом: Камачо (Малага)

Интересные факты:

- Малага в родных стенах не пропускает от Алавеса на протяжении пяти последних матчей;

- В 10 из последних 11 матчах Малаги и Алавеса было забито менее трех голов;

- Малага проигрывала в последних трех матчах чемпионата;

- Малага не проигрывала Алавесу в последних 6 домашних матчах во всех турнирах.

прогноз 1:1

Гранада — Атлетико

21.45, Гранада, Нуэво Лос Карменес, Арбитр встречи — Эрнандес Эрнандес

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Гранада в последних 6 матчах набрала 9 очков, однако команда все равно продолжает обитать в зоне вылета. Понятно, что Гранада и Атлетико находятся в разных весовых категориях, однако сегодня в пользу хозяев поля говорит сразу ряд факторов. Это домашний стадион, нестабильность Матрасников и их ближайший матч против Байера в Лиге чемпионов. Также нельзя не забывать о возможной недооценке со стороны столичной команды.

С другой стороны, команде Симеоне категорически нельзя терять очки, ведь в противном случае Матрасники могут лишиться даже четвертого места и впервые за последние годы не выйти в Лигу чемпионов.

За хозяев сегодня точно не сыграет дисквалифицированный Карсела-Гонсалес, тогда как участие в игре Фулькье и Соньера находится под вопросом. Однако есть и хорошие новости — полностью восстановился после травмы и готов помочь своей команде украинский форвард Артем Кравец.

У Атлетико по-прежнему травмированы Аугусто Фернандас и Тьяго. Также небольшое повреждение у Габи, так что сегодня в центре поля наверняка сыграют Коке и Сауль. В атаке компанию Гризманну, скорее всего, составит Анхель Корреа, так как другие форварды команды — Фернандо Торрес и Кевин Гамейро — испытывают проблемы со здоровьем. Участие этих футболистов в сегодняшней игре — под большим вопросом.

Ориентировочные составы:

Гранада: Очоа — Ингасон, Хонгла, Гастон Силва — Фулькье, Вакасо, Уче, Ортега — Куэнка, Рамос, Перейра

Атлетико: Облак — Врсалько, Савич, Годин, Луис — Гайтан, Коке, Сауль, Карраско — Корреа, Гризманн

Не сыграют: Аугусто Фернандес, Тьяго, Габи (все — Атлетико)

Дисквалифицирован: Карсела-Гонсалес (Гранада)

Под вопросом: Фулькье, Соньер — Торрес, Гамейро

Интересные факты:

- Атлетико выиграл 9 из 10 последних матчей у Гранады во всех турнирах;

- Атлетико пропускал от Гранады лишь в одном из последних 6 матчей против Гранады.

- Гранада побеждала в последних 3 домашних матчах в чемпионате.

прогноз 1:1

Александр Пузик, Football.ua