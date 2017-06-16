Испания

Представитель нападающего Криштиану Роналду — Жорже Мендеш провел встречу с боссами мадридского клуба.

Как стало известно ранее, Роналду твердо решил покинуть Реал, обвинив клуб в нежелании защищать его перед испанской прокуратурой, которая инкриминирует Криштиану уклонение от уплаты налогов.

Теперь же радиостанция Cope сообщает, что агент португальца Жорже Мендеш провел экстренную встречу с руководством клуба, в ходе которой обсудил будущее игрока.

Мендеш сообщил боссам Бланкос, что к нему уже поступили несколько предложений от клубов из АПЛ и Франции (предположительно Манчестер Юнайтед и ПСЖ). Также Жорже заявил об интересе со стороны клубов из Китая.

В свою очередь мадридский Реал не хочет отпускать главную звезду команды, однако не будет препятствовать Роналду, если тот окончательно решит уйти.

По имеющейся информации, Королевский клуб установил на Криштиану ценник в размере 400 млн евро.